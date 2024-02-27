Назначен пресс-секретарь премьер-министра Казахстана
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
130Фото: primeminister
Пресс-секретарем премьер-министра Республики Казахстан назначена Аленова Диляра Ардаковна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Диляра Аленова окончила университет КазГЮУ по специальности "международное право".
Трудовую деятельность начала в 2014 году журналистом. В разные годы работала в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, Комитете информации Министерства информации и коммуникаций РК, АО "Казконтент", пресс-службе премьер-министра РК.
Занимала должности руководителя КГУ "Региональная служба коммуникаций города Алматы", руководителя отдела коммуникационных практик Управления общественного развития города Алматы, руководителя пресс-службы акимата г. Алматы.
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