Назначен пресс-секретарь премьер-министра Казахстана

Пресс-секретарем премьер-министра Республики Казахстан назначена Аленова Диляра Ардаковна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Диляра Аленова окончила университет КазГЮУ по специальности "международное право".

Трудовую деятельность начала в 2014 году журналистом. В разные годы работала в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, Комитете информации Министерства информации и коммуникаций РК, АО "Казконтент", пресс-службе премьер-министра РК.

Занимала должности руководителя КГУ "Региональная служба коммуникаций города Алматы", руководителя отдела коммуникационных практик Управления общественного развития города Алматы, руководителя пресс-службы акимата г. Алматы.