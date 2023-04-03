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Назначен первый вице-премьер РК Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11
166

Назначен первый вице-премьер РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении первого вице-премьера РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Скляр Роман Васильевич назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в официальном сообщении.

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Сегодня, 16:11
166
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