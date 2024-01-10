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Назначен новый заместитель начальника Службы государственной охраны

Сегодня, 17:32
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:32
Сегодня, 17:32
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана подписал распоряжение о назначении заместителя начальника Службы государственной охраны РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Шынгыс Жакипов назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", - сказано в документе.

Ранее эту должность занимал Ансаган Балтабеков. Распоряжением главы государства он освобождён от работы. 

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