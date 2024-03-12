Назначен новый вице-министр юстиции РК
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Постановлением правительства Лаура Мерсалимова назначена на должность вице-министра юстиции, передаёт BaigeNews.kz.
В сообщении пресс-службы правительства уточняется, что назначение временное, на период нахождения в социальном отпуске Алмы Мукановой.
Лаура Мерсалимова родилась в 1981 году в Караганде. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.
В 2003-2010 годах – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления МЮ РК.
В 2010-2014 – заместитель директора департамента МЮ РК.
Была директором департамента юридической службы Агентства РК по защите прав потребителей, директором департамента Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
С марта 2023 года – управляющий директор-директор департамента законодательства НПП "Атамекен".
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