Назначен новый председатель правления аэропорта Астаны
Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07Сегодня, 16:07
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Юсуф Альджавдер назначен председателем правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", передаёт BaigeNews.kz.
Ранее эту должность занимал Ергазы Жолдасов.
"Юсуф Альджавдер имеет более чем 25-летний опыт работы в авиационной отрасли. Трудился на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубая и Абу-Даби", - сообщили в Комитете гражданской авиации.
Напомним, в ноябре 2023 года аэропорт Астаны передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ).
С 1 мая 2024 года инвестор планирует приступить к капитальному ремонту взлётно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20 лет.
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