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пресс-служба правительства РК Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26
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Фото: пресс-служба правительства РК

Назначен новый глава комитета торговли МТИ РК

Сменился председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции РК.

Вышел приказ заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК, передаёт Baigenews.kz.

Согласно документа Абилдабеков Айдар Ахметбекович назначен на должность председателя комитета торговли министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

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Сегодня, 09:26
289
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