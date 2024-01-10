Назначен новый аким Кызылорды
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Серик Кожаниязов стал новым акимом Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее он занимал должность первого заместителя акима Кызылординской области.
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Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде. Окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет имени Гумилёва.
Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.
В разные годы работал в частном секторе. В 2001-2005 годах - заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области. В 2005-2007-м - директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области. После был акимом Кызылорды.
В 2008-2014 годах трудился на разных должностях в канцелярии премьер-министра РК.
В 2014-2019-м - заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур".
С 2019 года по январь 2021-го работал государственным инспектором администрации президента РК.
С января 2021 года до июня 2022-го занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Затем перешёл работать в акимат Кызылординской области.
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