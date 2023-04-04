Назначен министр сельского хозяйства РК

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике, 1999-2001 годы - консультант Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК.

C 2001 по 2003 годы работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

Был директором финансового департамента, членом правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", директором сводно-аналитического департамента Минфина РК, управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", председателем правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

Работал в Счётном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета. Был гендиректором ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ", зампредседателя правления АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана".

С 2016 по 2019 годы - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С января по апрель 2019 года - председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С апреля 2019 по март 2021 года - председатель правления АО "Холдинг "КазАгро".

С апреля по июль 2021 год - вице-министр финансов РК.

С июля 2021 года – вице-министр – и. о. министра сельского хозяйства РК.

С 1 сентября 2021 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.