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gov.kz Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15
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Фото: gov.kz

Назначен министр сельского хозяйства РК

Президент Казахстана подписал указ о назначении министра сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Карашукеев родился 26 ноября 1976 года в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Квалификация по специальности - экономист, специалист в области менеджмента с присуждением академической степени бакалавра, магистр экономики, бакалавр юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике, 1999-2001 годы - консультант Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК.

C 2001 по 2003 годы работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

Был директором финансового департамента, членом правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", директором сводно-аналитического департамента Минфина РК, управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", председателем правления АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

Работал в Счётном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета. Был гендиректором ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ", зампредседателя правления АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана".

С 2016 по 2019 годы - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. 

С января по апрель 2019 года - председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С апреля 2019 по март 2021 года - председатель правления АО "Холдинг "КазАгро".

С апреля по июль 2021 год - вице-министр финансов РК.

С июля 2021 года – вице-министр –  и. о. министра сельского хозяйства РК.

С 1 сентября 2021 года - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

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Сегодня, 15:15
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