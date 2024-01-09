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Назначен командующий силами специальных операций Вооруженных сил РК

Сегодня, 16:57
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Qazcontent Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
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Фото: Qazcontent

Президент Казахстана подписал распоряжение о назначении командующего силами специальных операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан", - сказано в документе.

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