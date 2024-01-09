Назначен командующий силами специальных операций Вооруженных сил РК
Сегодня, 16:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
195Фото: Qazcontent
Президент Казахстана подписал распоряжение о назначении командующего силами специальных операций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан", - сказано в документе.
Самое читаемое
- Восьмилетняя девочка рассказала об истязаниях опекуна в Алматинской области
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Катались на капоте: 17-летняя девушка погибла в ЗКО
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области
- Трагедия на "Майкаинзолото": провалившийся под землю автобус предположительно нашли