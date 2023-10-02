Назначен главный полицейский Акмолинской области

Новым начальником департамента полиции Акмолинской области назначен полковник Нурсултан Мукашев, передаёт BaigeNews.kz.

Мукашев родился 22 июля 1977 года в Караганде. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году с должности дознавателя в УВД Караганды.

В разное время занимал должности в УБОП ДВД Карагандинской области. С 2010 по 2020 годы возглавлял Михайловский отдел полиции УВД Караганды, ОВД Сарани, УП Караганды, ОП Шахтинска, был замначальника столичного департамента полиции.

Последняя занимаемая должность – заместитель начальника ДП Акмолинской области.