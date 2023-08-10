Назначен глава управления здравоохранения Астаны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Управлении общественного здравоохранения Астаны назначен новый руководитель - Алия Рустемова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Ранее она возглавляла Многопрофильную городскую детскую больницу №3 Астаны.
Рустемова окончила Алматинский государственный медицинский институт (1992) по специальности "Лечебное дело", Жетысуский государственный университет имени Жансугурова (2007) по специальности "Финансы", доктор медицинских наук.
Начала карьеру в Талгарской районной больнице Алматинской области врачом-терапевтом. Долгие годы проработала в сфере здравоохранения в Алматы, Талдыкоргане, Кызылорде, Петропавловске и Астане.
С июня 2018 года по август 2022-го занимала должность заместителя руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан".
Самое читаемое
- Скончалась известная советская актриса
- Педофила, изнасиловавшего восьмилетнюю девочку, освободили от наказания в СКО
- Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска
- Машину Нурсултана Назарбаева выставили на продажу за рекордную цену
- Обезглавил незнакомку, чтобы впечатлить сожительницу - жуткие подробности убийства в Алматы