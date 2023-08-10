Назначен глава управления здравоохранения Астаны

В Управлении общественного здравоохранения Астаны назначен новый руководитель - Алия Рустемова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Ранее она возглавляла Многопрофильную городскую детскую больницу №3 Астаны.

Рустемова окончила Алматинский государственный медицинский институт (1992) по специальности "Лечебное дело", Жетысуский государственный университет имени Жансугурова (2007) по специальности "Финансы", доктор медицинских наук.

Начала карьеру в Талгарской районной больнице Алматинской области врачом-терапевтом. Долгие годы проработала в сфере здравоохранения в Алматы, Талдыкоргане, Кызылорде, Петропавловске и Астане.

С июня 2018 года по август 2022-го занимала должность заместителя руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан".