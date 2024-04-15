Назначен глава Управления сейсмической безопасности Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность врио руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки назначен Батырхан Сулейменов, передаёт BaigeNews.kz.

Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности "менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году - генеральный директор строительной компании. С 2020 года - заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы.

Напомним, на внеочередной XIV сессии Маслихата Алматы утверждены новые управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки. Новые структуры формируются за счёт оптимизации других управлений, аппаратов районных акиматов и не предполагают увеличения штата.