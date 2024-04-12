Назначен глава Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК

Приказом министра по ЧС Кеген Турсынбаев назначен на должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям, передаёт BaigeNews.kz.

Турсынбаев родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

В 1993 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола, в 2001 году - Евразийский государственный университет имени Гумилёва, в 2013 году - Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разные годы служил в рядах Республиканской гвардии РК, Службы охраны Президента РК, Пограничной службы КНБ и в МВД РК.

С февраля 2024 года - временно исполняющий обязанности председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.