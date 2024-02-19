Назначен глава "Казавиаспаса" МЧС РК

Ержан Жакенов назначен на должность генерального директора авиакомпании "Казавиаспас", передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 17 января 1978 года в Карагандинской области. Образование высшее, окончил КарГТУ по специальности инженер-механик, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза - юрист, Академию гражданской авиации - "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта".

Трудовую деятельность начал в должности эксперта управления безопасности полетов, управления по поддержанию летной годности, главного эксперта – старшего государственного авиационного инспектора управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации.

Более 11 лет работал в службе авиационной безопасности в аэропортах Астаны и Алматы, в том числе на руководящих должностях более пяти лет.

С сентября 2019 года по июль 2023 года являлся руководителем управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК.

С июля 2023 года по февраль 2024 года работал авиационным инспектором департамента авиационной безопасности АО "Авиационная администрация Казахстана".

В бытность авиационным инспектором участвовал в сертификационных обследованиях эксплуатантов воздушных судов.