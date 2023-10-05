Назначен глава холдинга "Байтерек"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов представил коллективу Национального управляющего холдинга "Байтерек" нового руководителя – Нурлана Байбазарова, передаёт BaigeNews.kz.

Смаилов напомнил, что в Послании народу uлава государства поставил задачу по трансформации и масштабной цифровизации деятельности холдинга.

"В результате должны быть устранены бюрократические барьеры, снижены сроки рассмотрения заявок и повышен уровень информированности бизнес-сообщества об имеющихся мерах поддержки. Новому руководителю нужно обеспечить реализацию намеченных планов", — сказал премьер-министр.

Он добавил, что "Байтерек" должен активизировать работу по развитию конкурентоспособного бизнеса, обеспечению граждан доступным жильём и укреплению продовольственной безопасности республики.

В заключение премьер-министр пожелал коллективу холдинга успешной работы в решении всех поставленных задач.