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Назначен глава департамента госдоходов в Нур-Султане Вчера, 19:47
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Назначен глава департамента госдоходов в Нур-Султане

Шынгыс Ануарбеков назначен руководителем столичного департамента государственных доходов, передаёт BaigeNews.kz.

Ануарбеков родился в 1979 году. По образованию – финансист, юрист. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Стаж работы на госслужбе составляет 24 года. Трудовую деятельность начал в 1998 году специалистом отдела местных налогов, налоговым инспектором отдела проверок физических лиц налогового комитета по Турксибскому району Алматы. 

С июня 1998 года по март 2014-го работал на различных должностях в налоговых органах.

С марта 2014 года - замруководителя налогового департамента по Алматы, после - департамента государственных доходов по Костанайской области.

С июля 2015 года по май 2019-го руководил Управлением камерального контроля Комитета госдоходов Минфина РК.

С мая 2019 года по настоящее время был главой департамента государственных доходов по Акмолинской области.

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#Нур-Султан #чиновники #назначение
Вчера, 19:47
348
Журналист

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