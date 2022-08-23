Назначен глава департамента госдоходов в Нур-Султане

Шынгыс Ануарбеков назначен руководителем столичного департамента государственных доходов, передаёт BaigeNews.kz.

Ануарбеков родился в 1979 году. По образованию – финансист, юрист. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Стаж работы на госслужбе составляет 24 года. Трудовую деятельность начал в 1998 году специалистом отдела местных налогов, налоговым инспектором отдела проверок физических лиц налогового комитета по Турксибскому району Алматы.

С июня 1998 года по март 2014-го работал на различных должностях в налоговых органах.

С марта 2014 года - замруководителя налогового департамента по Алматы, после - департамента государственных доходов по Костанайской области.

С июля 2015 года по май 2019-го руководил Управлением камерального контроля Комитета госдоходов Минфина РК.

С мая 2019 года по настоящее время был главой департамента государственных доходов по Акмолинской области.