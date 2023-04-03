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Сегодня, 18:09
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96Фото: pixabay.com
Назначен директор Службы внешней разведки РК
Президент Казахстана назначил директора Службы внешней разведки. Им стал Аскар Амерханов, передаёт BaigeNews.kz.
"Распоряжением главы государства Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки, он освобождён от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Ранее занимавший этот пост Габит Байжанов распоряжением президента освобождён от должности.
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