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pixabay.com Сегодня, 18:09
96
Сегодня, 18:09
96
Фото: pixabay.com

Назначен директор Службы внешней разведки РК

Президент Казахстана назначил директора Службы внешней разведки. Им стал Аскар Амерханов, передаёт BaigeNews.kz.

"Распоряжением главы государства Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки, он освобождён от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Ранее занимавший этот пост Габит Байжанов распоряжением президента освобождён от должности.

 

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Сегодня, 18:09
96
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