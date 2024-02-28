Назначен директор международного аэропорта Семея
Сегодня, 19:45
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Сегодня, 19:45Сегодня, 19:45
83Фото: акимат области Абай
Газизбек Саматов назначен директором ТОО "Международный аэропорт Семей", передаёт BaigeNews.kz.
Он родился 1 августа 1986 года в посёлке Тугыл Тарбагатайского района. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени Аманжолова по специальности "Финансист", Академию гражданской авиации по специальности "Организация перевозок на воздушном транспорте".
В разные годы работал на руководящих должностях в АО "Аэропорт Усть-Каменогорск", с 2018 года занимал должность помощника директора – аудитора контроля качества ТОО "Международный аэропорт Семей".
До нынешнего назначения был замдиректора по авиационной безопасности – руководителем службы авиационной безопасности ТОО "Международный аэропорт Семей".
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