Назначен директор международного аэропорта Семея

Газизбек Саматов назначен директором ТОО "Международный аэропорт Семей", передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 1 августа 1986 года в посёлке Тугыл Тарбагатайского района. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени Аманжолова по специальности "Финансист", Академию гражданской авиации по специальности "Организация перевозок на воздушном транспорте".

В разные годы работал на руководящих должностях в АО "Аэропорт Усть-Каменогорск", с 2018 года занимал должность помощника директора – аудитора контроля качества ТОО "Международный аэропорт Семей".

До нынешнего назначения был замдиректора по авиационной безопасности – руководителем службы авиационной безопасности ТОО "Международный аэропорт Семей".