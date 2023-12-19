Назначен директор Казахстанского института стандартизации и метрологии

По результатам конкурсного отбора на должность генерального директора РГП "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" назначена Еркежан Амирханова, передаёт BaigeNews.kz.

В 1994 году она окончила МГУ имени Ломоносова, в 2002 году - Карагандинский институт актуального образования "Болашак", а в 2017 году - Костанайский инженерно-экономический Университет по специальности "Стандартизация, сертификация и метрология".

Имеет опыт преподавательской деятельности, работы в юридических и кадровых подразделениях подведомственных и дочерних организаций национальных компаний, руководящей должности в АО "Национальная компания "Kazakh Invest", в системе стандартизации – с 2008 года.

В РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" ("КазСтандарт") \Амирханова в течение последних 15 лет занимала должности начальника управлений НИР, СМК и обучения, технического нормирования, классификации и НИР, директора Информационного центра по ТБТ/СФС, руководителя департамента анализа и систематизации стандартов, руководителя Координационного центра по техническому регулированию, заместителя генерального директора, первого заместителя генерального директора.

"Для нас были важны опыт работы в системе, безупречная репутация, видение и отсутствие оторванности от реальных потребностей сферы, в совокупности с гендерным балансом на руководящих должностях в системе – именно с учётом этих составляющих был сделан выбор", - отметил председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев, представляя коллективу нового руководителя.

Он поставил перед новым руководством задачи по развитию сферы, предупредив о принятии мер по противодействию любым формам коррупционных проявлений.