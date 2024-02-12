Назначен аким Жанаозена
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Жансейт Кайнарбаев стал акимом Жанаозена. Нового главу депутатам городского маслихата представил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передаёт BaigeNews.kz.
Кайнарбаев имеет два высших образования - окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова по специальностям "Горный инженер" и "Экономика".
Трудовой путь начал в частном секторе в 2006 году, занимал должности мастера, заместителя главного механика, директора в различных ТОО.
С 2012 по 2014 годы был начальником отдела в ГКП "Тазалык". После руководил ГКП "Коммуналдык кызмет".
С 2015 по 2016 годы - глава Тупкараганского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
С 2016 по 2022 годы - замакима Тупкараганского района Мангистауской области.
С 2022 года - заместитель акима Жанаозена.
Нурлан Ногаев выразил благодарность Айбеку Косуакову за проделанную работу и дал ряд поручений касающихся социально-экономического развития Жанаозена новому акиму города.
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