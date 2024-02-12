Назначен аким Жанаозена

Жансейт Кайнарбаев стал акимом Жанаозена. Нового главу депутатам городского маслихата представил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, передаёт BaigeNews.kz.

Кайнарбаев имеет два высших образования - окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова по специальностям "Горный инженер" и "Экономика".

Трудовой путь начал в частном секторе в 2006 году, занимал должности мастера, заместителя главного механика, директора в различных ТОО.

С 2012 по 2014 годы был начальником отдела в ГКП "Тазалык". После руководил ГКП "Коммуналдык кызмет".

С 2015 по 2016 годы - глава Тупкараганского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

С 2016 по 2022 годы - замакима Тупкараганского района Мангистауской области.

С 2022 года - заместитель акима Жанаозена.

Нурлан Ногаев выразил благодарность Айбеку Косуакову за проделанную работу и дал ряд поручений касающихся социально-экономического развития Жанаозена новому акиму города.