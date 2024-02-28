Назначен аким района Есиль в Астане

В Астане по согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата назначен аким района Есиль. Им стал 42-летний Дарменияр Кыдырбекулы, передаёт BaigeNews.kz.

Трудовую деятельность Кыдырбекулы начал с 2006 года в общественном объединении "Фонд "Мүлһин". В разные годы работал в общественных и частных структурах. Был зампредседателя правления АО "НК "СПК Жетысу" (Талдыкорган), помощником и замакима Талгарского района Алматинской области,

С 19 ноября 2019 года - заместитель акима района Есиль Астаны.