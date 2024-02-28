Назначен аким района Есиль в Астане
Сегодня, 17:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
136Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане по согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата назначен аким района Есиль. Им стал 42-летний Дарменияр Кыдырбекулы, передаёт BaigeNews.kz.
Трудовую деятельность Кыдырбекулы начал с 2006 года в общественном объединении "Фонд "Мүлһин". В разные годы работал в общественных и частных структурах. Был зампредседателя правления АО "НК "СПК Жетысу" (Талдыкорган), помощником и замакима Талгарского района Алматинской области,
С 19 ноября 2019 года - заместитель акима района Есиль Астаны.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Приговор директору дома ветеранов вынесли в Шымкенте
- Заключённого убили в колонии строгого режима в Карагандинской области
- Прощай Жасыбай: срочно сократить поток туристов в Баянаул требуют экологи