Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда

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Сенат Казахстана одобрил закон, лишающий Нурсултана Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда, передает BaigeNews.kz.

Согласно поправкам, председателем высшего попечительского совета НИШ, Назарбаев университета и Назарбаев фонда теперь будет президент.

Сенат парламента одобрил поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования. А именно изменения и дополнения вносятся в закон о статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" в части, определяющей полномочия главы государства по созданию высших попечительских советов независимых образовательных организаций.

Согласно закону, председателем высшего попечительского совета является президент РК или лицо, назначаемое президентом. Положение о высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета. В действующей редакции первым председателем высшего попечительского совета является первый президент Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, оплата обучения одаренных детей в интеллектуальных школах осуществляется путем присуждения им на конкурсной основе образовательного гранта президента РК "Өркен". Правила присуждения и размеры образовательного гранта "Өркен" утверждаются уполномоченным органом в области образования.