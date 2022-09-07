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  • Назад в 90-ые: МВД задержало участников рэкетирских группировок в пяти регионах Казахстана
polisia.kz Сегодня, 08:44
199
Фото: polisia.kz

Назад в 90-ые: МВД задержало участников рэкетирских группировок в пяти регионах Казахстана

Сотрудниками МВД задержано 11 участников транснациональных преступных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, в ходе оперативной разработки Департаментом по борьбе с организованной преступностью министерства при содействии Генеральной прокуратурой пресечена деятельность двух противоборствующих транснациональных преступных группировок. Они пытались обложить незаконными поборами предпринимателей своей этнической группы, а также распространять среди них криминальные идеи и воровские традиции.

При проведении специальной операции на территории городов Алматы, Атырау, Петропавловск, Актау и Жамбылской области оперативными работниками с привлечением подразделений специального назначения МВД было задержано 11 участников преступных группировок, в том числе предпологаемый "киллер", которого планировалось задействовать в криминальном противостоянии.

Проведено 25 обысковых мероприятий мест их пребывания и проживания, в ходе которых изъят арсенал огнестрельного оружия, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также наркотики в особо крупном размере.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей". Принимаются меры к задержанию и привлечению к ответственности других соучастников преступления.

Видео: polisia.kz
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#ОПГ #МВД #задержание #Генеральная прокуратура
Сегодня, 08:44
199
Журналист

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