Наёмник ЧВК "Вагнер" из Казахстана получил девять лет колонии в Украине

Фото: graty.me

Гражданин Казахстана, осуждённый в России за изнасилование, приговорён к девяти годам тюрьмы в Украине за работу в ЧВК "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Грати".

"Суд в прифронтовой Дружковке приговорил к девяти годам тюрьмы гражданина Казахстана Шынгыса Сейпиева за наёмничество в ЧВК "Вагнера". Он утверждает, что пошёл воевать, чтобы не отбывать срок в российской колонии. Там ему оставалось сидеть восемь лет", - говорится в сообщении.

Из реестра судебных решений известно имя "вагнеровца". Это 23-летний Шынгыс Сейпиев. Родом из села АК-Кудук Таеншинского района Петропавловской области.

В приговоре говорится, что в октябре 2022 года Сейпиева завербовали в ЧВК "Вагнер" для участия в войне против Украины. 18 ноября его доставили самолётом из Тюмени в Ростовскую область, где расположен тренировочный лагерь и места приёма новобранцев.

"Там он подписал контракт, по которому ЧВК "Вагнер" обязалось выплачивать 200 тысяч рублей в месяц. Деньги Сейпиев должен был получить наличными после окончания срока контракта. До начала декабря Сейпиев проходил военную подготовку, а после его подразделение доставили в Кременную Луганской области. 24 декабря его направили в село Яковлевка Бахмутского района Донецкой области. Там он провоевал неделю. 30 декабря его взяли в плен", - сообщает украинское издание.

Служба безопасности Украины, которая вела следствие, предъявила Сейпиеву подозрение в наёмничестве 13 января 2023 года.

Следователи спецслужбы утверждали, что Сейпиев был завербован в Тюменской исправительной колонии №2, где отбывал 10-летний срок за изнасилование. В условиях контракта, подписанного с ЧВК "Вагнер" было не только денежное вознаграждение, но и снятие судимости.

Отметим, чтобы разрешить мобилизовать на войну заключённых, президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в России" 4 ноября 2022 года.

Месяцем ранее в Минобороны сообщили, что вступивший в ЧВК "Вагнер" казахтанец не был годен к военной службе в Республике Казахстан.