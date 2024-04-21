Найдены новые данные о генеалогическом древе Джучи Хана

Новые данные о генеалогическом древе Джучи Хана обнаружили казахстанские учёные. Их нашли в древних источниках на чагатайском, турецком, фарсийском языках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Исследователи предлагают собрать результаты всех научных трудов в серию публикаций. Свои предложения по истории Ұлытау они озвучили в двухдневной научно-практической конференции, посвященной 800-летию образования Улуса Джучи. Учёные предлагают увеличить гранты на изучение исторических материалов, а также чаще проводить реставрацию историко-культурных памятников.

"В Тарихи гузадин нусрат-наме, имеется информация, которая не указана была ранее. Например, Музайнам сап, например, количество сыновей Джучи хана, то есть мы из Гузадин мы можем узнать более подробно о семейной генеалогии чингизидов, то есть потомков Чингисхана", — рассказала секретарь научно-исследовательского Института изучения Улуса Джучи Айгерим Жумабаева.

Доктор исторических наук Берекет Карибаев отмечает: чтобы как можно больше людей узнали о нашей истории, недостаточно одного наличия культурно-исторического памятника.