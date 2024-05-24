Найдено тело пропавшего в Туркестанской области подростка
Сегодня, 04:25
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Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
276Фото: BaigeNews.kz
В Туркестанской области обнаружено тело пропавшего ученика 10 класса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Инцидент произошёл в Сайрамском районе.
По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома. Его обеспокоенные родственники обратились в компетентные органы с заявлением о пропаже. Впоследствии обнаружено тело несовершеннолетнего.
"Полиция проводит расследование по факту самоубийства несовершеннолетнего в Сайрамском районе. Назначена экспертиза, выясняются все обстоятельства. Иные сведения разглашению не подлежат", – сообщили в департаменте полиции области.
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