Найдено тело пропавшего в Туркестанской области подростка

В Туркестанской области обнаружено тело пропавшего ученика 10 класса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Инцидент произошёл в Сайрамском районе.

По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома. Его обеспокоенные родственники обратились в компетентные органы с заявлением о пропаже. Впоследствии обнаружено тело несовершеннолетнего.