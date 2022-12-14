Найденный в горах барс умер в зоопарке Алматы, в его желудке нашли пакет

Снежный барс, найденный истощённым в предгорьях Иле-Алатауского национального парка, умер в зоопарке Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Животное заметили 8 декабря.

"Барс выглядел плачевно и почти не реагировал на звуки проезжающей мимо техники. Работники, обнаружившие его, сразу обратились к специалистам. На место выехали сотрудники Иле-Алатауского национального парка, Института зоологии и ветеринарные врачи зоопарка. Состояние животного было определенно как крайне тяжёлое. Помочь на месте было невозможно, необходима точная диагностика. Оперативно были взяты материалы для проведения исследований: смывы для ПЦР анализов и кровь. Коллегиально принято решение доставить животное в Алматинский зоопарк. Практически сразу по прибытию барс умер", - сообщили в зоопарке.

Специалисты нацпарка, института зоологии и КазНАИУ провели патолого-анатомическое вскрытие. Помимо крайнего истощения, обилия гельминтов, в желудке животного обнаружили полиэтиленовый пакет. Зубы возрастного барса были стёрты, охотиться полноценно он не мог.

