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Найденный в горах барс умер в зоопарке Алматы, в его желудке нашли пакет
Снежный барс, найденный истощённым в предгорьях Иле-Алатауского национального парка, умер в зоопарке Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Животное заметили 8 декабря.
"Барс выглядел плачевно и почти не реагировал на звуки проезжающей мимо техники. Работники, обнаружившие его, сразу обратились к специалистам. На место выехали сотрудники Иле-Алатауского национального парка, Института зоологии и ветеринарные врачи зоопарка. Состояние животного было определенно как крайне тяжёлое. Помочь на месте было невозможно, необходима точная диагностика. Оперативно были взяты материалы для проведения исследований: смывы для ПЦР анализов и кровь. Коллегиально принято решение доставить животное в Алматинский зоопарк. Практически сразу по прибытию барс умер", - сообщили в зоопарке.
Специалисты нацпарка, института зоологии и КазНАИУ провели патолого-анатомическое вскрытие. Помимо крайнего истощения, обилия гельминтов, в желудке животного обнаружили полиэтиленовый пакет. Зубы возрастного барса были стёрты, охотиться полноценно он не мог.
"Животное погибло. Мы не можем его вернуть. Но, извлекая уроки, возможно, спасти жизни других диких животных! Очень важно бережно относится к природе! Нельзя разбрасывать мусор в горах и тем более полиэтиленовые пакеты, имеющие запах еды!" - обратились зоологи к казахстанцам.
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