Найденную журналистом "Антарктиду" уничтожили в Экибастузе

Пользователи соцсетей обсуждают новость о том, что рядом с Экибастузом демонтировали новую достоприечательность — огромный живописный ледник техногенного происхождения, который на днях показал в своём блоге журналист Асхат Ниязов, передаёт BaigeNews.kz.

В пабликах Instagram появились фото, где ледник, ставший еще одной необычной локацией для фото, снесли. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни сожалеют, о том, что этой красоты больше нет, другие считают, что конструция была не безопасной для туристов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Экибастуз Ekibastuz Live (@ekibastuz_live)

"И чем он вам мешал. Единственная достопримечательность и то снесли. Может вы что-то построите взамен, чтобы люди могли фотографироваться?", — пишут одни жители.

"У нас показали косуль — их начали стрелять, показали лебедей на озере — убили. Теперь показали ледник — и его снесли", — сетуют комментаторы.

А кто-то сожалеет об упущеннных возможностях.

"Ну вот, а сфотографироваться не успела...".

"А я хотел там рядом палатку поставить пирожки,чай горячий туристам предлагать".

Но есть и те, кто считает, что таким образом удалось избежмть трагедии.

"Ну и правильно. А те кто плачет "зачем?", у вас в голове что? Потому что вы сейчас все туда полезете, а потом, когда этот ледник кого-то похоронит под собой, опять начнёте трубить "куда аким смотрел? Почему не снесли вовремя?".

Однако есть и оптимисты, которые предлагают свое разрешение спора.

"Смех и грех конечно, но ведь такое чудо изо льда можно самим соорудить, только нужен креативный каркас и все это водой залить — был бы вообще шикардос, где-нибудь в городе, например, на следующей год в парке Шахтер, или опять в Горводоканал обращаться...".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Асхат Ниязов (@asshot.inc)

Напомним, ледник небывалых размеров и красоты обнаружил журналист Асхат Ниязов на подъезде к Экибастузу, после чего в акимате объяснили происхождение новой "достопримечательности": в районе Лесхоза произошёл порыв водовода, находящегося на балансе Горводоканала, из-за чего образовалась глыба льда. Порыв еже устранён.