Это Антарктида: Огромный ледник обнаружили у Экибастуза

Ледник небывалых размеров и красоты обнаружил журналист Асхат Ниязов на подъезде к Экибастузу, передаёт BaigeNews.kz.

Видео он выложил на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Асхат Ниязов (@asshot.inc)

В акимате Экибастуза объяснили происхождение ледника.