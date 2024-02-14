  • 14 Февраля, 21:54
  • BAIGENEWS

Это Антарктида: Огромный ледник обнаружили у Экибастуза

Сегодня, 20:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот видео Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57
122
Фото: скриншот видео

Ледник небывалых размеров и красоты обнаружил журналист Асхат Ниязов на подъезде к Экибастузу, передаёт BaigeNews.kz.

Видео он выложил на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Асхат Ниязов (@asshot.inc)

В акимате Экибастуза объяснили происхождение ледника.

"Ранее в районе Лесхоза произошёл порыв водовода, находящегося на балансе Горводоканала, из-за чего образовалась глыба льда. Порыв устранён. В 2024 году запланирована реконструкция данного магистрального водовода. Она будет проводиться в летний период. При выявлении порывов производятся незамедлительные работы по устранению", - сообщили в администрации.

Самое читаемое

Наверх