Это Антарктида: Огромный ледник обнаружили у Экибастуза
Сегодня, 20:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:57Сегодня, 20:57
122Фото: скриншот видео
Ледник небывалых размеров и красоты обнаружил журналист Асхат Ниязов на подъезде к Экибастузу, передаёт BaigeNews.kz.
Видео он выложил на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В акимате Экибастуза объяснили происхождение ледника.
"Ранее в районе Лесхоза произошёл порыв водовода, находящегося на балансе Горводоканала, из-за чего образовалась глыба льда. Порыв устранён. В 2024 году запланирована реконструкция данного магистрального водовода. Она будет проводиться в летний период. При выявлении порывов производятся незамедлительные работы по устранению", - сообщили в администрации.
Самое читаемое
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Птицефабрику по цене шести Boeing начали строить в Алматинской области
- Машины, ремонты, кресла: костанайских энергетиков подозревают в неоправданных тратах
- Скончалась экс-глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
- Пропавшую 11-летнюю девочку искали всю ночь и нашли в Астане