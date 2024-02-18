Найден табунщик, потерявшийся в степи в Карагандинской области

Полиция Карагандинской области нашла табунщика, который пропал в степи на трое суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

По данным полиции, в среду 14 февраля с отгонного пункта в поисках потерявшихся лошадей на снегоходах выехали три табунщика. К ночи того же дня двое вернулись, а третий так и не появился к ночи следующего дня. К этому времени у него уже и горючее кончилось.

Коллеги и родственники начали поиски 37- летнего табунщика самостоятельно. К поискам присоединились и полицейские Нуринского района, получившие к этому времени сообщение. Ориентировка с описанием мужчины была разослана во все отделы полиции области и соседние области.

16 февраля полицейские для поиска мужчины дважды поднимали вертолет МЧС, результатов не было. Пешие поиски также результатов не дали. Между тем в регионе температура воздуха понижалась с каждой минутой, помимо бурана в степи крепчал. Надежды найти живым табунщика таяли с каждой минутой.

И вчера вечером, через три дня после исчезновения сельчанина от участкового Бекзата Шокембаева поступила информация, что в зимовке на границе Карагандинской и области Ұлытау в 120 км от отгонного пункта находится исчезнувший табунщик. Состояние удовлетворительное. Принимаются меры по доставке домой.