Навигация на Каспии закрыта на зиму

Навигацию в северной части Каспийского моря закрыли с 5 декабря на зимний период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Лада".

"С 18:00 часов 5 декабря 2023 года на зимний период закрыта навигация в северной части казахстанского сектора Каспийского моря, - сообщила Морская администрация портов Республики Казахстан.

Казахстан эксплуатирует пять портов на Каспийском море, в том числе Актау, Курык, Баутино. По морю проходит один из маршрутов экспорта нефти.