Наурыз с размахом отметили на всех столичных площадках

На несколько дней целые районы Астаны превратились в этноаулы. Наурыз начали праздновать более чем на 30 площадках. Одним из главных событий в этом году стала ярмарка "Наурыз базары". Она собрала свыше 50 ремесленников из казахстанских регионов и зарубежных стран. Помимо нее, на территории EXPO, у городского акимата и монументов Қазақ елі и Байтерек прошли концерты. Корреспондент BaigeNews.kz посетил каждый из них.