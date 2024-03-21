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Наурыз с размахом отметили на всех столичных площадках

Сегодня, 18:50
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Наурыз с размахом отметили на всех столичных площадках Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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На несколько дней целые районы Астаны превратились в этноаулы. Наурыз начали праздновать более чем на 30 площадках. Одним из главных событий в этом году стала ярмарка "Наурыз базары". Она собрала свыше 50 ремесленников из казахстанских регионов и зарубежных стран. Помимо нее, на территории EXPO, у городского акимата и монументов Қазақ елі и Байтерек прошли концерты. Корреспондент BaigeNews.kz посетил каждый из них. 

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