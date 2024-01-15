Национальный центр непрерывного инклюзивного образования появится в Казахстане

В Алматы министр просвещения встретился с представителями научного сообщества и неправительственных организаций и обсудил вопросы специального и инклюзивного образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при президенте РК.

По словам директора Департамента специального и инклюзивного образования Минпросвещения РК Лауры Бутабаевой, сейчас в стране действуют 215 кабинетов психолого - педагогической коррекции, в 2024 году дополнительно планируется открыть девять кабинетов коррекции. В школах функционируют более 700 кабинетов поддержки инклюзии, в 2024 году их количество будет увеличено еще на 57 единиц. Кроме того, в 2024 году планируется открытие 14 психолого-медико-педагогических консультаций.

Министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что развитие системы инклюзивного образования — одно из приоритетных направлений государственной политики. Он напомнил, что в декабре 2023 года в структуре министерства открылся Департамент специального и инклюзивного образования.

"Специальное образование требует индивидуального подхода к каждому ребенку. С этой целью запланирован запуск Национального центра непрерывного инклюзивного образования. Наряду с этим мы пересматриваем вопрос подготовки и переподготовки кадров. В программы вузов, выпускающих педагогов, планируется добавить модуль "инклюзивного образования", а также разрабатываются новые курсы повышения квалификации для педагогов", — сказал Гани Бейсембаев.

В завершение министр просвещения Гани Бейсембаев поручил директору департамента разработать стратегический План развития инклюзивного образования в стране.