Национальный парк на юге Казахстана утопает в мусоре

Природа на юге страны богата на достопримечательности и красоты. В Туркестанской области находится Сайрам-Угамский национальный парк, площадью почти 150 тысяч гектаров.Туда туристы и гиды ходят, чтобы увидеть острые пики западного Тянь-Шаня, насладиться горным воздухом и красотами нижнего и верхнего озер. Ущелье Боралдай привлекает туристов своими водопадами и прохладной горной рекой, куда, чтобы охладиться, летом едут жители Туркестанской области и Шымкента. В ущелье Машат можно постоять под водопадами. А в заповеднике Аксу–Жабагылы можно спуститься в древний каньон к реке, у которой ярко бирюзовый цвет воды. Но, всю это красоту портит мусор оставленный отдыхающими, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В последние годы в регионе стало появляться все больше туристических маршрутов. Местное управление туризма каждый год отчитывается о растущем у туристов интересе к природе Туркестанской области.

Но эта популярность имеет обратную сторону. Туристические места в регионе активно захламляются. Если раньше это был изредка оставленный кем-то пакет или бутылка, то сейчас можно встретить целые стихийные свалки.

Гид Лидия Моисеева уже много лет водит туристов в горы. Инструктор говорит, что на территории национальных парков немного чище, хотя и там туристы оставляют бутылки, банки из под напитков, салфетки и пакеты.

"В национальных парках какой-то контроль присутствует, лесники убирают, туристы неравнодушные могут убрать. А что у нас творится до шлагбаума... Вот в последнее время у туристов стали популярны ущелья Сайрам-су. Если пройтись вдоль речки то видишь практически свалку, под каждым кустом после пикника оставлен мусор. Нужно срочно принимать меры, привлекать людей к ответственности, лесников ставить по всему ущелью, не только на территории нацпарка. Нужно записывать номера машин отдыхающих, каждого предупреждать об ответственности за нарушение чистоты", - предлагает Лидия Моисеева.

По словам гида, чем популярнее ущелье или маршрут, тем больше там мусора. В национальных парках и заповедниках чистоту стараются поддерживать лесники. Но на горных тропах при высоте более 2 000 метров собрать мусор тяжело. Поэтому неравнодушные туристы, которые спускаются с гор с полными мешками мусора.

"Есть неравнодушные люди, которые действительно любит природу. Они всегда имеют в рюкзаке мусорный мешок и на обратном пути собирают пластик и пакеты. Но физически такой мусор не всегда удается унести. После уборки территории буквально через неделю ее засоряют снова. Мусор не только вредит флоре, но и фауне, так животные могут его съесть и погибнуть. И это может произойти на территории, где этих животных охраняют", - возмущается гид Лидия Моисеева.

Фотограф Анна Ульяшева часто выбирается на природу, чтобы сделать снимки на фоне зеленой поляны и величественных гор. Недавно девушка ездила на фотосессию в Сайрам-Су и была поражена таким большим количеством мусора.

"Обычно мы ездим на территорию за контрольно-пропускным пунктом, там относительно "чисто". Прежде чем разместиться, мы собираем "бычки" от сигарет, и другой мелкий и не очень, мусор. На территории стоят специальные баки для мусора, но отдыхающие их не используют. Не доезжая до КПП, открывается потрясающая панорама гор, чудеснейшая река и… под каждым кустом или деревом горы мусора. В это сложно поверить, но чтобы его вывезти понадобится грузовик. Мы очень любим нашу страну, ее богатейшую природу, поэтому больно видишь такое отношение к ней. На эту проблему нужно влиять на уровне законодательства, вводить жесточайшие штрафы и контроль", - уверена фотограф.

В управлении туризма Туркестанской области рассказали, что в 2022 году особо охраняемые природные объекты посетили почти 75 тысяч человек, что на 171,8% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев этого года нацпарки и заповедники региона уже посетили почти 80 тысяч человек.

"На особо охраняемых природных территориях в туристско-рекреационных целях создано 30 туристских троп и маршрутов. Уборка в государственном национальном природном парке "Сайрам-Угам" проводится два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. На территории парка размещено 29 мусорных контейнеров и около 150 мусорных баков. На водопаде Туттыбулак расположенном в филиале "Боралдай" регионального природного парка "Сырдарья-Туркестан", расположены два мусорных контейнера. Уборка территории ущелья "Машат" организуется один раз в неделю. Вдоль дороги размещены два мусорных контейнера", - отчитались в управлении туризма.

При этом в некоторых туристических местах на юге есть шыракшы, они следят за тем, чтобы туристы не разбрасывали мусор. И в таких местах обычно соблюдается чистота.

Сейчас любителей сорить на природе штрафуют по административной статье "Уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда". Штраф для физических лиц составляет всего 10 МРП. В министерстве экологии направили предложение усилить ответственность до 20 МРП, а также добавить к штрафу общественные работы.

Фото: Анастасия Новикова.