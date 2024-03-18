Национальный курултай: поправки внесут в законы о госнаградах и ономастике

Государственный советник Ерлан Карин провёл совещание по вопросам организации исполнения инициатив и поручений главы государства, озвученных на III заседании Национального курултая в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, ответственные работники, руководители структурных подразделений администрации президента, министерств культуры и информации, науки и высшего образования, просвещения, туризма и спорта, внутренних дел, иностранных дел, обороны, а также Ассамблеи народа Казахстана, Казахстанского института стратегических исследований, Службы центральных коммуникаций.

На мероприятии обсудили вопросы организации работы центральных и местных государственных органов по практическому исполнению инициатив и поручений президента.

Госсоветник отметил, что Атырауская речь президента определила новые концептуальные подходы государственной политики в культурно-гуманитарной и идеологической сферах.

С целью реализации инициатив главы государства уполномоченным государственным органам поручено во взаимодействии с парламентом обеспечить своевременную и качественную разработку поправок в законодательство по усилению ответственности за производство наркотиков, о государственных наградах, ономастике, археологической деятельности и ряд других законопроектов.

Также обсуждены подходы к подготовке комплексной программы по борьбе с лудоманией.

Уполномоченным государственным органам поручено организовать системную работу по продвижению представленного президентом перечня общенациональных ценностей в соответствии со специальным комплексным планом.