Национальный курултай показал себя действенной площадкой – эксперт

Все проблемы нужно решать цивилизованно, в конструктивном ключе – не криками и провокациями на площадях, а в рамках специально созданных диалоговых платформ и механизмов и, прежде всего, в стенах Парламента. Напомним, об этом Касым-Жомарт Токаев заявил в расширенном интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan. Какие направления работы окажут положительный эффект на развитие республики и улучшение жизни казахстанцев? Насколько важную роль играет Национальный курултай, созданный по инициативе Президента? И что обуславливает результативность реформ, проводимых в Казахстане? Эти и другие вопросы, связанные с преобразованиями, происходящими в стране, корреспондент BaigeNews.kz обсудил с председателем Гражданского Альянса г. Алматы, PhD, профессором КБТУ Каиржаном Абдыхалыковым.

- Президент в интервью сделал акцент на том, что в прошлом году в Казахстане подошли к завершению основных политических реформ. Какие преобразования, произошедшие в республике, Вы особо могли бы отметить?

- Считаю, что прошедший 2023 год был знаменательным ввиду того, что мы увидели практические результаты многих запущенных в предыдущем 2022 году конституционных реформ. В особенности, хочется отметить определенный свод нескольких реформ, движущая сила которых была направлена на демократизацию политических процессов в обществе и дальнейшее повышение участия граждан в государственном управлении в стране. Реформа партийного строительства дала возможность появления ряда новых партий, в том числе впервые в истории Казахстана была создана партия "зелёных". Также по итогам мартовских выборов в Мажилис Парламента и маслихаты, расширилась представленность ряда партий, как на республиканском, так и на региональном уровнях. В прошедшем 2023 году впервые за долгие годы в Парламент прошла откровенно оппозиционная партия. Завершённые в прошлом году реформы, связанные с принципами построения политических партий, а также избирательного права, во многом дали возможность развития в стране многопартийности, наличия политической конкуренции и плюрализма мнений. На практике активно реализовывается формула "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство", которая была впервые упомянута Касым-Жомартом Токаевым в Послании Главы государства народу Казахстана в сентябре 2019 года. Такая формула и исходящие из неё подходы в управлении, во многом, обуславливают дальнейшее поступательное развитие политической системы и определяют основу стабильности в стране. Результативность реформ Главы государства обуславливает усиление участия граждан в государственном управлении. В частности, в октябре 2023 года был принят, во многом, прогрессивный Закон об общественном контроле. Он открыл новую веху в системе взаимодействия общества и государства. Благодаря новому Закону граждане страны получили право применять формы общественного контроля по отношению к госорганам, в особенности в вопросах целевого использования бюджетных средств и реализации государственных программ. До этого таким правом обладали только депутаты и члены общественных советов. Усиливается потенциал гражданского общества, многие представители НПО и гражданские активисты активно взаимодействуют с госорганами в республиканских и местных общественных советах, координационных советах при уполномоченных органах, в консультативно-совещательных органах при институтах власти, в рамках Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК, и на площадке Гражданского Альянса Казахстана. Самое главное, благодаря реформам Президента Касым-Жомарта Токаева, многие государственные органы, как на республиканском и отраслевом, так и на местном уровнях, стали наконец-то слышать "голос" гражданского общества.

- Вся работа будет наполняться новым содержанием в 2024 году. Мы будем действовать скрупулезно и планомерно, неуклонно двигаясь к намеченным целям, резюмировал президент. На что, по Вашему мнению, будут сделаны акценты в вопросах развития страны в предстоящий период?

- За последние годы были проведены основные политические реформы, связанные, в том числе и с изменением Конституции Казахстана. Правовой основой конституционных реформ были итоги, проведённого в июне 2022 года Общенационального Референдума, показавшие всенародную поддержку реформ и инициатив Главы государства. Победа, одержанная Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года на президентских выборах, закрепила основные политические достижения Референдума, и заложила основу для дальнейшей политической модернизации, которая была проведена в 2023 году путём демократизации политической системы, укрепления парламентаризма и развития многопартийности в стране. Думаю, в 2024 году будет закрепление итогов основных политических реформ предыдущих лет, укрепление достигнутых реформ в социальной сфере, а также углубленное проведение экономических реформ с повсеместным усилением институтов гражданского общества, как основы для общественного диалога и гражданского соучастия в управлении и реформировании страны.

- По мнению Касым-Жомарта Токаева, полезной площадкой для обсуждения вопросов идеологической сферы, формирования нового качества нации, обновления системы ценностей общества стали заседания Национального курултая. Как Вы считаете, насколько важную роль выполняет этот институт диалога для развития нашей республики?

- На данный момент для казахстанского общества важно сохранить согласие. В этой связи, актуальны доверительные отношения между властью и народом, во многом такого рода доверие помогают формировать известные личности и лидеры общественного мнения. Наличие такого института как Национальный курултай, во многом оказывает положительное влияние на правильное восприятие тех или иных инициатив Главы государства со стороны общества. Знаковым является проведение заседаний Национального курултая в исторических местах и в различных областях, так как это помогает сделать необходимый фокус на решение задач и проблем отдельно взятого региона Казахстана. Ввиду проведения политических и экономических реформ, для страны важным является открытое обсуждение наболевших проблем и тех задач, которые стоят перед обществом. В этой связи, возрастает роль Национального курултая как диалоговой площадки по обсуждению текущих изменений в политической системе и в культурном измерении страны, а также по обсуждению проблемных для общества вопросов. Национальный курултай показал себя действенной площадкой, и разноплановость представленности в нем тех или иных общественных деятелей, представителей искусства, науки, образования, депутатского корпуса и других целевых групп качественно расширяет положительное значение данного органа. Также наличие и применение механизмов ротации членов Национального курултая лишний раз показывает его значимую роль как общественного инструмента влияния на формирование повестки дня казахстанского общества.

- Казахстан будет продолжать конструктивную и сбалансированную внешнюю политику с учётом национальных интересов государства, резюмировал Глава государства. Как, по Вашему мнению, озвученный президентом курс отразится на внешнеполитическом имидже нашей страны?

- Казахстан занимает сбалансированную позицию по многим глобальным и региональным вопросам. Данная позиция базируется на соблюдении принципов международного права, уважении экономических интересов стран мира, соблюдении принципов устойчивого развития, а также на универсальных механизмах Организации Объединённых Наций по поддержанию действующего миропорядка. Современная международная повестка дня имеет свои проблемы и сложности. Наличие нерешённых споров и конфликтных ситуаций между рядом стран, а также открытых конфликтов в ряде регионов мира указывают на то, что Казахстан, своей миролюбивой внешней политикой по отношению ко всем странам и международным организациям, осознанно старается предотвратить эскалацию тех или иных проблем на международном и региональном уровнях. Международные инициативы Касым-Жомарта Токаева по достижению Целей устойчивого развития ООН, по равноправному доступу к водным ресурсам, по уменьшению выбросов в атмосферу, по поддержанию климатического баланса, по реформе международной системы безопасности, по толерантному и мирному сосуществованию между мировыми религиями и нациями свидетельствуют о большой дипломатической и политической активности нашего Главы государства на международной арене. Стоит отметить, что благие намерения Казахстана в виде вышеупомянутых конкретных предложений, засчитываются во внешнеполитическую копилку нашей страны, и показывают всему миру, что Республика Казахстан не только на словах, но и на деле привержена миролюбивым принципам.

- В интервью Глава государства также отметил, что казахстанцы могут открыто говорить о существующих проблемах. В стране созданы все условия для публичного выражения несогласия с действиями власти. Хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу.

- Считаю, что за последние годы, благодаря инициативам Главы государства, действительно создана основа для возможности публичного выражения несогласия с любыми действиями власти. Причём, эта основа закреплена на законодательном уровне. Возможность публичного самовыражения в политическом или ином плане получили граждане страны, политические партии и различные общественные объединения. Это позволил Закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", принятый в мае 2020 года. С 1 января 2023 года начал свою работу Конституционный Суд, апеллировать к которому вправе любой совершеннолетний гражданин РК. Прерогатива Конституционного Суда выше, чем даже у Верховного Суда. Это определяющий фактор в мониторинге по соблюдению прав и свобод казахстанцев, как со стороны офиса Уполномоченного по правам человека в РК, так и со стороны международных правозащитных организаций. Благодаря принятому в октябре прошлого года Закону "Об общественном контроле", у граждан Казахстана теперь имеется узаконенное право подавать петиции по тем или иным волнующим общество или отдельную административно-территориальную единицу вопросам.

- К осуществлению глубоких политических реформ в Казахстане приступили после Қаңтара. Ощутили ли Вы, что работа в данном направлении была усилена? Как Вы оцениваете проводимые в республике преобразования?

- Қаңтар показал, что действующая на тот момент политическая система была громоздкой и неповоротливой, также она, во многом, не отвечала потребностям общества, то есть голос населения часто не был слышан, практически отсутствовали альтернативные "социальные лифты" в обществе. Қаңтар обнажил ряд проблем, связанных с восприятием в обществе самих институтов власти и с практической реализацией концепции "слышащего государства". Спустя два года, мы видим, что работа над ошибками была проведена. Инициирование и осуществление конституционных изменений, проведение реформ по модернизации политической системы – усилили авторитет институтов власти в глазах населения, помогли трансформировать сознание общества от пассивного лицезрения к активному гражданскому соучастию. Как показали последние парламентские выборы-2023 года, многие представители гражданского общества, которые раньше даже не помышляли проявлять какую-либо политическую активность, выдвинули свои кандидатуры в депутаты Мажилиса и маслихатов различных уровней. Это стало возможным благодаря президентской реформе избирательного права. Благодаря тому, что граждане страны независимо от их партийной принадлежности, смогли реализовать своё право быть избранными, и голосовать по зову сердца, именно за тех, кому они доверяют. Политические реформы последних двух лет придали "второе дыхание" инициированной ранее Касым-Жомартом Токаевым концепции "слышащего государства". Введение мажоритарной опции на выборах депутатов Мажилиса Парламента, прямые выборы населением акимов сельских округов, районов и городов областного значения, выборы депутатов маслихатов местного уровня на основе мажоритарного принципа, возможность проведения митингов и подачи петиций различными группами населения, введение общественного контроля госорганов со стороны представителей гражданского общества – всё это является составными элементами концепции "слышащего государства". Благодаря изменению законодательства, они уже сейчас применяются в Казахстане на практике.

- Спасибо за интервью.