Национальный курултай должен стать диалоговой площадкой для всего общества

Два Национальных курултая состоялись в Казахстане. Но пока ещё не все до конца осознают значимость этой площадки. Сегодня расскажем о её масштабе и возможностях.

Нацсовет широкого уровня

Курултай имел огромное значение в истории казахов. Он являлся основополагающим элементом того, что принято называть степной демократией. Его истоки восходят, как минимум, к началу раннего железного века – эпохе зарождения кочевников.

За 30-летнюю историю Независимости Казахстана тоже проводились различные курултаи. Но они либо несли в себе совершенно другие функции (часто собраться только ради того, чтобы собраться), либо не были настолько представительными, чтобы именоваться курултаем (например, оппозиция и те, кто выдаёт себя за национал-патриотов, несколько раз пытались таким образом "объединиться").

Впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года. Именно тогда президентом озвучена программа кардинальной политической перезагрузки, что в скором времени выразилось в проведении общенационального референдума и масштабной конституционной реформы. Если коротко, это позволило наладить работу Конституционно суда и усовершенствовать деятельность Генпрокуратуры, провести парламентские выборы и пилотные выборы районных акимов, запустить правовой процесс по возврату незаконно приобретённых активов.

Именно в этом ключе следует рассматривать введение нового общественно-политического института в виде курултая. Есть мнение, что он родился или развился из Национального совета общественного доверия при президенте РК. Тольго функции курултая намного выше, глубже и перспективнее.

"Новая структура продолжит деятельность Национального совета на общенародном уровне. Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога, он станет связующим звеном между властью и народом", – сказал Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания от 16 марта 2022 года.

Теория и практика

За последующие три месяца идея стала обретать конкретные черты. 14 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау.

Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Что касается основных задач, то в положении три направления:

выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей;

обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;

осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

Но цели и задачи Курултая на самом деле намного шире. Об этом Токаев говорил с самого начала. Если максимально сконцентрировать его мысль, то можно выделить два тесно связанных друг с другом аспекта.

Во-первых, это представительность нового органа. Напомним, в состав Национального курултая входят не только государственные деятели и депутаты парламента, но и известные общественные деятели, представители партий, НПО, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов регионов. То есть вряд ли кто-то может упрекнуть, что этот орган какой-то провластный или туда набрали "только своих".

Во-вторых, Курултай стал той самой площадкой, на которой могут озвучиваться наиболее актуальные проблемы общества буквально во всех сферах – политике и экономике, культуре и науке, образовании и социальной сфере.

Более того, предусмотрена возможность внесения предложений любым гражданином РК, а не только членом Нацкурултая. Для этого на портале Egov открыта специальная страница Quryltai, на которой казахстанцы могут публиковать свои инициативы или поддержать их голосованием. Уже сейчас там есть предложения об отмене утильсбора и улучшении качества Интернета, пересмотре процентов ставок БВУ и продвижении казахского языка, контроле строительных объектов и ограничении вещания российских телеканалов.

К слову, это хорошая практика перед введением института онлайн-петиций, которая также инициирована президентом Токаевым и должна заработать уже в начале апреля.

Продолжение следует

Некоторые предложения от граждан можно посчитать наивными или преждевременными, но это, в любом случае, является срезом общественного мнения. Нужно принять во внимание то, что, хотя курултай и заложен в традициях степной демократии, для некоторых это в новинку.

Как бы то ни было, нужно модернизировать былую практику и налаживать культуру "консультативно-совещательного органа". То есть, высказать предложение – это одно, а донести его до большей части общества и воплотить в жизнь - это уже другое. И те, кто выступают с теми или иными инициативами, должны всегда помнить об этом.

Другой важный момент. Ни в коем случае нельзя превращать Курултай в личную трибуну или использовать только ради "красного словца". Предложения должны касаться общих, а не местечковых вопросов и проблем. В этом плане именно предложения Касым-Жомарта Токаева на втором Национальном курултае, прошедшем в священном Туркестане, оказались наиболее актуальными. Он обратил внимание на темы, волнующие значительную часть общества. При этом подчеркнул, что отдаёт себе отчёт "в том, что какие-либо ценности невозможно внедрить специальным указом или законом".

Токаев прямо сказал, что "президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа", а также дал понять, что в курсе претензий к госаппарату. Он обозначил и некоторые направления внешней и внутренней политики Казахстана, а также идеологическую составляющую.

Отдельную часть выступления президент посвятил молодёжи, её проблемам, включая наркобезопасность, а также развитие самоидентичности. В частности, говорил про концепцию "Адал Азамат".

Общенациональный курултай как диалоговую площадку "высшей категории" надо использовать на полную мощь. И только речами главы государства или других больших политиков здесь не обойтись. Нужно участие всего общества и буквально каждого казахстанца. Так как "для построения Справедливого Казахстана каждый соотечественник должен стремиться стать ответственным гражданином", - сказал президент.