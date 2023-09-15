Национальную платёжную корпорацию создаст Нацбанк
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Национальный банк Казахстана реорганизует РГП ""Казахстанский центр межбанковских расчетов" и создаст Национальную платёжную корпорацию, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального банка, создание Национальной платёжной корпорации (НПК) утверждено постановлением совета директоров НБК.
"Реорганизация Казахстанского центра межбанковских расчётов в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надёжности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора", - сообщили в Нацбанке.
Отмечается, что НБК будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка. НПК будет оказывать услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удалённой цифровой идентификации. В её функции и задачи также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путём реализации проектов "Цифровой тенге", Open Banking.
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