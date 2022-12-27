Лента новостей
- "Идёт затягивание процессов": премьер высказался о строительстве канализационно-очистных сооружений 10:57 18
- Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев 10:31 180
- Мораторий на промысел осетровых на Каспии продлили ещё на год 10:27 72
- Угрожал ножом и связал продавца: дерзкое ограбление магазина совершено в Павлодаре 10:26 83
- Национальной академии наук вернули государственный статус 10:10 114
- 120 тысяч долларов отдал мошенникам житель Астаны 09:58 168
- Новые выплаты утвердили уволенным из-за ранений спасателям и военным в Казахстане 09:38 173
- Полицейские раскрыли жестокое убийство таксиста в Талгарском районе 09:03 998
- 175 случаев коронавируса выявили в Казахстане 08:31 205
- Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Таразе 07:59 238
- Более 402 млрд тенге получили казахстанцы пособий по инвалидности и потере кормильца 07:33 269
- "Барыс" проиграл "Авангарду" в матче КХЛ 06:56 384
- "Пытались реанимировать, кидая снег в лицо": Новые детали смерти школьника в Актюбинской области 05:04 1237
- Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах Казахстана 04:38 355
- Сабина Алтынбекова назвала свое уникальное качество 03:17 640
- У "Вечного огня" в Абае подростки грели ноги 02:52 536
- Казахстанский боец впервые в истории страны подписал контракт с американским промоушеном 01:41 974
- Аружан Саин и Саида Таукелева покинули попечительский совет фонда "Қазақстан Халқына" 00:23 1835
- Некоторые дома снова отключат от отопления в Экибастузе 26.12.2022 1316
- Димаш Кудайберген выступил на одной сцене с особенными детьми в Астане 26.12.2022 691
- Казахстанцы хотели получать по 700 тысяч в Турции, но остались ни с чем 26.12.2022 1061
- На сумму 120 тысяч долларов обманули мошенники жителя Астаны 26.12.2022 708
- Свалку медотходов обнаружили у вокзала "Нурлы Жол" в Астане 26.12.2022 646
- Торговцев пиротехникой оштрафовали на 842 тысячи тенге в Карагандинской области 26.12.2022 621
- Транспортные карты подорожают в Астане 26.12.2022 513
- "Важно адаптировать экономическую политику к современным реалиям" — Токаев 26.12.2022 428
- Новый ЦОН открыли в Астане 26.12.2022 703
- Снежных Хагги Вагги и Кисси Мисси слепили осуждённые в Карагандинской области 26.12.2022 810
- "Для меня он остаётся самым любимым" — мать погибшего в январских беспорядках полицейского 26.12.2022 1319
- Токаев встретился с Путиным в Санкт-Петербурге 26.12.2022 487
- Вайнера Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест 26.12.2022 642
- Новый терминал аэропорта Шымкента отстаёт от обещанного акимом срока сдачи 26.12.2022 3430
- Две остановки за несколько часов разбили водители в Павлодаре 26.12.2022 447
- Победный бой Головкина попал в топ-5 лучших поединков 2022 года 26.12.2022 574
- Авторы мемориала "Тағзым" ответили критикам из соцсетей 26.12.2022 540
- Сеть 5G появится в Алматы, Астане и Шымкенте до конца года 26.12.2022 769
- Грели ноги у Вечного огня: в Семее трёх подростков наказали за хулиганство 26.12.2022 456
- Казахстанец стал победителем этапа Кубка Азии по стрельбе из лука 26.12.2022 477
- ДТП в Актюбинской области: детей из реанимации перевели в палату 26.12.2022 430
- Казахстан готов поставлять на рынок Пакистана 80 видов товаров 26.12.2022 433
- Обрез с патроном изъяли у жителя Кентау 26.12.2022 416
- Повышение тарифов на комуслуги прокомментировал министр нацэкономики 26.12.2022 909
- Коммунальные услуги в Казахстане могут подорожать 26.12.2022 845
- В Курчатове впервые за 23 года прибыло молодое пополнение в воинскую часть 26.12.2022 768
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 1265
- Касым-Жомарт Токаев прилетел в Санкт-Петербург 26.12.2022 982
- Партия Adal прекращает деятельность в Казахстане 26.12.2022 590
- АФМ направило в суд дело Боранбаева и его подельников 26.12.2022 682
- Какие товары запретят закупать методом из одного источника, рассказали в Минэкономики 26.12.2022 529
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 891
- Конституционный суд заработает в Казахстане с первого января 26.12.2022 646
- Казахстанцы стали чаще брать ипотеку в банках 26.12.2022 890
- Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах 26.12.2022 637
- Размер пособия по инвалидности составляет 50 тысяч тенге в Казахстане 26.12.2022 1117
- 2,5 тысячи ёлок забрали полицейские у казахстанцев в ходе новогоднего рейда 26.12.2022 452
- Герой нашего времени: Полицейский получил награду за спасение тонущих детей 26.12.2022 517
- Разрешить регистрацию праворульных авто предложили в Сенате 26.12.2022 696
- В Казахстане утвердили правила профилактики травли детей 26.12.2022 532
- Более пяти миллионов иностранцев въехало в Казахстан в 2022 году 26.12.2022 531
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 53887
- Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 26.12.2022 462
- "Самрук-Казына" будет перечислять семь процентов дохода в "Қазақстан Халқына" — МНЭ предложило поправки в закон 26.12.2022 669
- Акорда опубликовала итоги года работы Токаева 26.12.2022 507
- Электронная биржа труда в смартфоне: в Казахстане запустили мобильное приложение Enbek 26.12.2022 452
- Более четырёх тысяч школьников побывали на президентской ёлке 26.12.2022 834
- Казахстан не присоединится к санкциям против России — Тлеуберди 26.12.2022 3368
- На пенсию в 61: президент подписал закон 26.12.2022 2376
- Дело Нурлана Масимова передано в суд 26.12.2022 1116
- Что покупают казахстанцы на Новый год 26.12.2022 508
- Морозы в США и Канаде: миллионы людей без света, отменены тысяч рейсов 26.12.2022 841
- У 163 казахстанцев выявили COVID-19 за сутки 26.12.2022 686
- Владельцам электромобилей в Казахстане предоставят бесплатные парковки 26.12.2022 567
- Известная российская фигуристка выступила на "Медеу" под песню Димаша 26.12.2022 1000
- Павлодарский депутат выступил в роли Деда Мороза 26.12.2022 568
- Дармен Садвакасов и чемпион мира Магнус Карлсен сыграли в шахматы на Шымбулаке 26.12.2022 3294
- Ёлочные игрушки советской эпохи представили на выставке в Петропавловске 26.12.2022 532
- В Уральске иномарка врезалась в жилой дом 26.12.2022 743
- Google запустила сайт по отслеживанию Санта-Клауса 26.12.2022 618
- Десятки Дедов Морозов и Снегурочек собрались в центре Усть-Каменогорска 26.12.2022 623
- Чемпионат мира по шахматам стартовал в Алматы 26.12.2022 687
Национальной академии наук вернули государственный статус
Постановление о возвращении государственного статуса Национальной академии наук подписано правительством РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рrimeminister.kz.
Национальная академия наук Казахстана станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале. В числе основных предметов деятельности НАО "Национальная академия наук РК" определены:
- выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, а также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований;
- координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;
- координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;
- проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;
- проведение научных исследований в различных областях науки и техники;
- издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;
- участие в популяризации науки и другое.
Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из республиканского бюджета в пределах выделенных бюджетных средств.
Напомним, 1 июня 2022 году на юбилейной сессии Национальной академии наук Касым-Жомарт Токаев поручил повысить её роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков правительством была создана государственная комиссия по трансформации НАН. Её основной задачей стала выработка единой позиции по основным направлениям деятельности академии.
-
Trend news
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 1265
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 891
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 53787
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 41870
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 58462
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 931
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12220
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6266
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1163
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1522
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45446
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24638
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1743
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 1824
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19664
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1422
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7309
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46430
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16320
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 2850
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 4970
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2502
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3655
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 4936
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7694
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3327
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45637
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2687
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3489
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9558
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69328
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 12955
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 5935
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15561
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19569
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5444
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3022
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36582
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3435
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4289
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48429
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8606
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 12927
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4766
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56013
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 3940
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22330
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 10902
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5353
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 3980
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6559
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5579
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4373
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4261
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7102
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4736
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38631
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22747
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11055
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8199
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5182
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31424
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 46944
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5239
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20507
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 7950
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12776
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7194
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 6267
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 6148
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 13168
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 45894
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 6199
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 5634
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 15481
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 6493
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 23149
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 8012
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 7253
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 8269
-
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1067
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 2835
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 2868
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 2887
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1262
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1169
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1318
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1045
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1232
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1616
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2299
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2090
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2593
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2429
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2330
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3418
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3261
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3617
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4122
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4083
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4310
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4177
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4305
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 4939
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5069
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5237
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5361
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5007
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5467
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5199
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5307
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5302
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5465
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5736
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5471
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5677
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5801
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 5820
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6023
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6525
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6815
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6587
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 6998
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6654
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6719
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6730
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6574
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7014
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7315
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 6946
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25293
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7388
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7141
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7112
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12313
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 7946
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16971
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14977
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15017
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15746
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14467
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19030
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15631
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17134
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18264
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17708
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15207
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15714
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 34808
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16819
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19843
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15821
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17004
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17560
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19076
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17033
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 19050
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18587
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19927
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 19606