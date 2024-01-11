Цифровая инвестплатформа заработает в Казахстане в 2024 году

Новую информационную систему презентовали на очередном заседании Совета по привлечению инвестиций, прошедшем под председательством первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметили в правительстве, национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание информационной системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон – предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора.

"Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвесторам в Республике Казахстан. Ожидается, что Национальная инвестиционная платформа позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам", - говорится в сообщении.

На заседании Совета по привлечению инвестиций также были рассмотрены планируемые к реализации проекты в сферах транспорта, логистики, здравоохранения и туризма.

В региональном разрезе рассмотрена деятельность по привлечению инвестиций акимата области Ұлытау. В регионе на сегодня сформирован пул из 19 инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создание более 1700 новых рабочих мест.

Для достижения поставленных задач отмечена необходимость принятия всех мер по привлечению инвестиций в регион. Государственным и местным исполнительным органам поручено в кратчайшие сроки решить все озвученные проблемные вопросы.