Нацфонд за год получил 6,4 трлн тенге, отдал – 4,1 трлн тенге
Сегодня, 04:21
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Сегодня, 04:21Сегодня, 04:21
71Фото: baigenews.kz/Arman Mukhatov
Министерство финансов РК отчиталось о поступлениях и использовании Национального фонда Казахстана в 2023 году, передает передаёт BaigeNews.kz.
Поступления за год составили 6,4 трлн тенге. В том числе 4,56 трлн - прямые поступления от нефтяного сектора, 1,82 трлн – инвестиционный доход.
Почти 70 млрд тенге были израсходованы на управление фондом и проведение аудита.
На конец отчетного периода в Нацфонде оставалось 29,1 трлн тенге.
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