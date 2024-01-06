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Нацфонд за год получил 6,4 трлн тенге, отдал – 4,1 трлн тенге

Сегодня, 04:21
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baigenews.kz/Arman Mukhatov Сегодня, 04:21
Сегодня, 04:21
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Фото: baigenews.kz/Arman Mukhatov

Министерство финансов РК отчиталось о поступлениях и использовании Национального фонда Казахстана в 2023 году, передает передаёт BaigeNews.kz.

Поступления за год составили 6,4 трлн тенге. В том числе 4,56 трлн - прямые поступления от нефтяного сектора, 1,82 трлн – инвестиционный доход.

Почти 70 млрд тенге были израсходованы на управление фондом и проведение аудита. 

На конец отчетного периода в Нацфонде оставалось 29,1 трлн тенге.

 

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