Нацфонд за год получил 6,4 трлн тенге, отдал – 4,1 трлн тенге

Министерство финансов РК отчиталось о поступлениях и использовании Национального фонда Казахстана в 2023 году, передает передаёт BaigeNews.kz.

Поступления за год составили 6,4 трлн тенге. В том числе 4,56 трлн - прямые поступления от нефтяного сектора, 1,82 трлн – инвестиционный доход.

Почти 70 млрд тенге были израсходованы на управление фондом и проведение аудита.

На конец отчетного периода в Нацфонде оставалось 29,1 трлн тенге.