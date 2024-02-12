Нацфонд – детям: сколько накоплений сняли казахстанцы за 9 дней

За первые девять дней реализации программы "Национальный фонд - детям" в ЕНПФ поступило порядка 100 заявок на получение целевых накоплений. Первые выплаты уже произведены на счета, открытые у уполномоченного оператора, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил управляющий директор АО "ЕНПФ" Мурат Шарипов, 304 815 детям, достигающим 18 лет в течение 2024 года, поступило по 100 долларов на их целевые накопительные счета в ЕНПФ. Они получат право использовать свои целевые накопления на жильё или образование сразу по достижении совершеннолетия.

Так, за девять дней с начала реализации программы в ЕНПФ поступило порядка 100 заявок на снятие накоплений. Из них 54 – на оплату обучения, 49 – улучшение жилищных условий. 63 заявки исполнены, 21 – на рассмотрении, 19 – не приняты. Причины, по которым не приняты заявки, - повторная отправка одной заявки, неправильно указанные реквизиты и суммы.

"По нашим наблюдениям, некоторые граждане в заявках указали суммы, превышающие накопления на их счетах. Они думали, не проверят или пройдёт не замеченным? Но все эти заявки не были рассмотрены и возвращены", - уточнил глава ЕНПФ.

Мурат Шарипов добавил, что выплаты целевых накоплений из Нацфонда не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом. Кроме того, ЕНПФ не взимает комиссию за свои услуги.

Также на выплаты целевых накоплений из Нацфонда запрещается наложение ареста или обращение взысканий на деньги, находящиеся на банковских счетах, изъятие денег без согласия получателя накоплений.

Напомним, 1 февраля всем детям - гражданам Казахстана в ЕНПФ начислены первые средства из Нацфонда.

Участниками программы стали 6 919 131 ребёнок. Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.