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Нацфонд - детям: сколько будут платить казахстанцам

Сегодня, 18:56
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, сколько будут получать дети из Нацфонда, передаёт BaigeNews.kz.

"Что касается примерной суммы, ребёнок, который попадает в систему с рождения по 18 лет, будет получать от трёх до четырёх тысяч долларов", - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге в правительстве.

Ранее стали известны условия выплат.

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