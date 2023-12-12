Нацфонд - детям: сколько будут платить казахстанцам
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
137Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, сколько будут получать дети из Нацфонда, передаёт BaigeNews.kz.
"Что касается примерной суммы, ребёнок, который попадает в систему с рождения по 18 лет, будет получать от трёх до четырёх тысяч долларов", - сказал Ерулан Жамаубаев на брифинге в правительстве.
Ранее стали известны условия выплат.