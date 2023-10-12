Нацфонд – детям: Сенат вернул в Мажилис закон по вопросам начислений детям

Депутаты Сената вернули в Мажилис закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам начисления детям средств из Национального фонда, их выплат и использования", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В ходе обсуждения закона возникла необходимость внесения ряда поправок", - сообщил депутат Сената Бекбол Орынбасаров.

Речь идёт о необходимости внутреннего приведения в соответствие некоторых положений закона. Так, в нормах Гражданского кодекса, регулирующих возврат банковских вкладов, и Закона "О Государственной образовательной накопительной системе", регулирующих отдельные банковские операции, необходимо, по его словам, исключить использование понятия "целевые накопления", так как целевые накопления находятся только на целевых накопительных счетах ЕНПФ.

Поправки направлены также на исключение в будущем рисков возникновения спорных ситуаций между банками и вкладчиками, то есть предлагается при переводе неиспользованных средств выплат целевых накоплений из банковских счетов на счета в ЕНПФ в долларах, предусмотреть конвертацию в тенге не на день перевода, а на момент перевода.

"Предлагается также исключение дублирующих норм, регламентирующих компетенцию единственного акционера Фонда национального благосостояния и приведение в соответствие норм Закона "О специальных государственных органах Республики Казахстан" в связи с прекращением действия Конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы", - отметил сенатор.

Поправки сенаторов также направлены на приведение в соответствие некоторых положений Закона с положениями действующего законодательства.