Нацфонд - детям: обучаться за рубежом можно, приобретать недвижимость - нет

О реализации проекта "Нацфонд - детям" сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Даурен Темирбеков, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана в Послании народу "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" выступил с предложением отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.

В рамках инициативы разработан и принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования", основная цель которого - оказание поддержки молодому поколению граждан, вступающих во взрослую жизнь в виде предоставления части национального богатства страны.

Учитывая, что инвестиционная доходность Нацфонда подвержена волатильности как в положительную, так и в отрицательную сторону, при разработке закона для расчёта ежегодных начислений предложено использовать усреднённую доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчётному году.

В 2024 году будет проводиться начисление средств детям до 18 лет с учётом усреднённой доходности Нацфонда за период 2005-2022 годы.

До достижения ребенком 18 лет начисленные средства фактически находятся в Нацфонде и продолжают инвестироваться Национальным банком РК. После изъятия накопления являются исключительной собственностью совершеннолетнего, который самостоятельно решает, как использовать средства (на образование или улучшение жилищных условий).

Оплатить обучение за рубежом будет возможно. Однако использование средств для улучшения жилищных условий или приобретения жилья разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретённого на данные средства, не предусмотрено.