Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Согласно проекту "Национальный фонд – детям" средства, выделяемых в рамках него, можно будет потратить на приобретения жилья и получения образования, передаёт BaigeNews.kz.

Отчисления в проект предполагают 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.

Об этом на заседании мажилиса сообщила депутат Унзила Шапак, представляя законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан". Депутаты рассмотрели его в первом чтении.

Она отметила, что средства на покупку жилья допускаются только на территории Казахстана. При этом средства на обучение можно также использовать для зарубежных учебных заведениях.

Она также сообщила, что накопления нельзя будет тратить на обучение в колледжах в связи с возрастными ограничениями.

Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет в сумме, необходимой для перечисления и использования и в пределах накопленных средств.

После достижения 18-летнего возраста средства на счете будут хранится в течение 10 лет. В случае невостребованности со стороны гражданина в указанный период предлагается перечислить средства со счета на пенсионный счет этого лица.

"Для участия в проекте не нужно обращаться в какой-либо государственный орган, расчеты осуществляются автоматически, учет ведется ЕНПФ. Необходимые нормы по исключению платежей из налогооблагаемой базы планируется предусмотреть в Налоговом кодексе отдельно. Учитывая многолетний опыт реализации социальных проектов и возможность оперативной интеграции с государственными базами данных, оператором проекта планируется определить АО "Единый накопительный пенсионный фонд", - сообщила депутат.

Он отметила, что рассматриваемый законопроект создаст необходимые условия для реализации поручения Главы государства по запуску проекта "Национальный фонд – Детям" с 2024 года.