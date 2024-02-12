Нацфонд – детям: Можно ли использовать накопления на лечение

Юные казахстанцы сразу по достижении совершеннолетия получат право использовать накопления по программе "Нацфонд - детям" на приобретение жилья или оплату образования. Планируют ли увеличить список того, куда можно будет потратить деньги, рассказал директор департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора МФ РК Айбол Аргынгазинов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Спикер на брифинге в Астане отметил, что перечень целевого использования накоплений расширять не планируется.

"Остаётся два целевых направления, которые обозначил глава государства - получение образование и улучшение жилищных условий", - сказал представитель Минфина.

Накопленные средства не разрешат использовать на лечение.

Аргынгазинов добавил, что накопления можно направить на оплату обучения не только в казахстанских вузах, но и зарубежных.

У спикера спросили можно ли потратить накопленные средства на услуги репетитора и обучающие курсы, например, кройки и шитья, маникюра.