Нацфонд – детям: Можно ли использовать накопления на лечение
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Юные казахстанцы сразу по достижении совершеннолетия получат право использовать накопления по программе "Нацфонд - детям" на приобретение жилья или оплату образования. Планируют ли увеличить список того, куда можно будет потратить деньги, рассказал директор департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора МФ РК Айбол Аргынгазинов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Спикер на брифинге в Астане отметил, что перечень целевого использования накоплений расширять не планируется.
"Остаётся два целевых направления, которые обозначил глава государства - получение образование и улучшение жилищных условий", - сказал представитель Минфина.
Накопленные средства не разрешат использовать на лечение.
Аргынгазинов добавил, что накопления можно направить на оплату обучения не только в казахстанских вузах, но и зарубежных.
У спикера спросили можно ли потратить накопленные средства на услуги репетитора и обучающие курсы, например, кройки и шитья, маникюра.
"Мы предполагаем в первую очередь получение высшего образования. Сейчас министерствами просвещения и науки и высшего образования разработаны правила по использованию указанных средств в целях получения образования", - сказал Айбол Аргынгазинов.
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