Нацбанк запускает в продажу коллекционные монеты UEFA EURO 2024TM
Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43Сегодня, 18:43
121Фото: baigenews.kz
Национальный банк Казахстана сообщил о начале продаж c 23 апреля коллекционных монет UEFA EURO 2024TM из серии "Спорт", передаёт BaigeNews.kz.
Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения.
Масса монеты – 20 грамм, диаметр – 32 мм, качество изготовления – proof и anti-proof, номинал – 100 тенге.
Тираж составляет 2 500 штук, из которых 1 500 штук будут реализованы на внутреннем рынке Казахстана и 1 000 штук на внешнем рынке.
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