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Нацбанк запускает в продажу коллекционные монеты UEFA EURO 2024TM

Сегодня, 18:43
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baigenews.kz Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: baigenews.kz

Национальный банк Казахстана сообщил о начале продаж c 23 апреля коллекционных монет UEFA EURO 2024TM из серии "Спорт", передаёт BaigeNews.kz.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения.

Масса монеты – 20 грамм, диаметр –  32 мм, качество изготовления – proof и anti-proof, номинал – 100 тенге.

Тираж составляет 2 500 штук, из которых 1 500 штук будут реализованы на внутреннем рынке Казахстана и 1 000 штук на внешнем рынке.

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