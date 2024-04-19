Нацбанк запускает в продажу коллекционные монеты UEFA EURO 2024TM

Национальный банк Казахстана сообщил о начале продаж c 23 апреля коллекционных монет UEFA EURO 2024TM из серии "Спорт", передаёт BaigeNews.kz.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения.

Масса монеты – 20 грамм, диаметр – 32 мм, качество изготовления – proof и anti-proof, номинал – 100 тенге.

Тираж составляет 2 500 штук, из которых 1 500 штук будут реализованы на внутреннем рынке Казахстана и 1 000 штук на внешнем рынке.