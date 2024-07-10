Нацбанк выпускает в обращение монеты посвящённые 125-летию Каныша Сатпаева
Сегодня, 06:15
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Сегодня, 06:15Сегодня, 06:15
94Фото: Нацбанк РК
Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL из серии "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz.
Изготовлены несколько видов монет:
- в биколорном исполнении (диск из серебра 925/1000 пробы массой 34 грамма, кольцо – из тантала массой 40 грамм), масса монеты – 74 грамма, диаметр – 50 мм, качество – proof, номинал – 2 000 тенге, тираж – 300 штук;
- из сплава мельхиор (МН 25) масса монеты – 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тираж – 5 000 штук.
Кольцо из тантала пурпурного цвета является отсылкой к цвету марганцевой руды - минерала, крупное месторождение которого открыто и разработано Сатпаевым близ населённого пункта Жезды.
Коллекционные экземпляры изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
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