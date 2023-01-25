Нацбанк собирается купить два миллиарда долларов на KASE

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Директор Департамента монетарных операций Нацбанка РК Нуржан Турсунханов рассказал о том, что учитывая ожидаемое снижение валютной доли пенсионных активов, Национальный Банк планирует в течение 2023 года поэтапно осуществлять приобретение иностранной валюты, передаёт BaigeNews.kz. Для поддержания валютной позиции на уровне 30% возникает необходимость в приобретении порядка двух миллиардов долларов США.

"Приобретение данного объема не окажет существенного влияния на валютный рынок, поскольку составит не более 6-7% от средних исторических значений (годовой объём торгов на KASE по итогам 2022 года составил 29,7 миллиарда). Кроме того, данные операции по покупке иностранной валюты будут осуществляться на площадке Казахстанской фондовой биржи равномерно в течение года", - прокомментировал Турсунханов.

Он отметил, что приобретение иностранной валюты в портфель ЕНПФ направлено на расширение географии инвестиций и спектра финансовых инструментов, приобретаемых за счет пенсионных активов. Это также будет способствовать улучшению качества инвестиционного портфеля, его диверсификации, а также повышению его ликвидности и доходности в долгосрочной перспективе.

Также по его словам, в течение 2023 года планируется инвестировать на рыночных условиях пенсионные активы ЕНПФ на общую сумму до 500 миллиардов тенге в долгосрочные облигации АО "НУХ "Байтерек". Привлеченные средства будут направлены на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства республики.

"С точки зрения кредитных рисков инвестиции в АО "НУХ "Байтерек" являются безопасными и рассматриваются нами практически на уровне Правительства Республики Казахстан. Кредитный рейтинг холдинга находится на уровне суверенного кредитного рейтинга Казахстана и по международной шкале агентства Fitch Ratings составляет "ВВВ" со стабильным прогнозом", - сказал Нуржан Турсунханов.

Он подчеркнул, что инвестирование пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться на рыночных условиях с учетом долгосрочного инвестиционного горизонта. Таким образом, вышеуказанные инвестиции являются надежными и будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ.

Кроме того, директор департамента Нацбанка рассказал о мерах по поддержке валютной составляющей пенсионных активов на уровне 30%.

"Проведение сбалансированной инвестиционной политики в отношении значительного объема активов требует диверсификации портфеля, которую невозможно реализовать только в рамках локального рынка ценных бумаг. За период с 2016 по 2019 годы валютная доля пенсионных активов ЕНПФ была поэтапно увеличена с 17% до 33%", - сказал он.

При этом для эффективного управления валютной частью пенсионных активов ЕНПФ было разработано стратегическое распределение, предусматривающее инвестирование в основные зарубежные классы активов. Это глобальные акции, облигации развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации эмитентов инвестиционного уровня.